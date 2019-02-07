Україна переграла Болгарію на Кубкові федерації

На Кубкові федерації відбулася заключна гра матчу Україна - Болгарія.
У парному протистоянні Марта Костюк та Надія Кіченок протистояли Ізабеллі Шинніковій та Вікторії Томовій.
Матч тривав 1 годину і 6 хвилин. У першому сеті українки перемогли з рахунком 6:0. а вже в другому на тай-брейку зуміли переграти своїх суперниць.
Раніше Марта Костюк переграла Ізабеллу Шинікову. А Катерина Козлова програла Вікторії Томовій.
Вже 8 лютого українки зіграють проти збірної Естонії.
Кубок Федерації - The World Cup of Tennis
Перша група, Євро-африканська зона
Зелена Гура, Польща
Хард (зал)
День 2. Україна - Болгарія
Марта Костюк/Надія Кіченок - Ізабелла Шинікова/Вікторія Томова 6:0, 7:6 (0)
Нагадаємо, напередодні Україна програла Швеції.
Джерело - Чемпіон.