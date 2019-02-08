Збірна України перемогла Естонію в Кубку Федерації, але не вийшла в фінал

Збірна України не вийшла у фінал Кубка Федерації.
Про це повідомляє Чемпіон.
Українки перемогли Естонію (2: 0, очікується парний матч), але при цьому Болгарія повинна була обіграти Швецію з рахунком 2: 1. В їхньому матчі зараз 2: 0 на користь Швеції. Тому у фіналі зіграє Швеція, Україна посіла друге місце в групі.
Турнірне становище без урахування парних матчів:
1. Швеція - 3 (6: 2)
2. Україна - 2 (5: 3)
3. Болгарія - 1 (3: 5)
4. Естонія - 0 (2: 6)
На турнірі Україну представляли Леся Цуренко, Даяна Ястремська, Марта Костюк, Катерина Козлова і Надія Кіченок.
Нагадаємо, Козлова впоралася з естонкою не віддавши жодного гейма.
Також, Костюк знищила естонку за 52 хвилини.
Джерело - Чемпіон.