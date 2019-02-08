Мій профіль

Динамо — Мальме: пряма трансляція

Сьогодні 14:40 1293
Збірна України перемогла Естонію в Кубку Федерації, але не вийшла в фінал
Сьогодні 14:49 681
Козлова впоралася з естонкою не віддавши жодного гейма
Сьогодні 13:04 587
Костюк знищила естонку за 52 хвилини
Сьогодні 12:14 652
Гвоздик проведе добровільний захист титулу проти Енгумбу 30 березня
Сьогодні 10:05 717
Лесюк дебютував на Кубку світу, Бо тріумфував в індивідуалці
Вчора 22:57 993
Підручний пропустить індивідуальну гонку в Кенморі
Вчора 20:15 814
Ракицький не співає гімн, бо не хоче, — Мармазов
Вчора 18:19 3407
Ярмоленко більше не зіграє в цьому сезоні
Вчора 17:30 2220
Україна переграла Болгарію на Кубкові федерації
Вчора 16:27 1795 1
Навколо спорту
Блоги
Сухий лист від 37-річної легенди Бетіса. Не обійшлося без VAR. ВІДЕО
Сухий лист від 37-річної легенди Бетіса. Не обійшлося без VAR. ВІДЕО Максим Буйдин
Сьогодні 09:51 1787
Мессі отримує 8,3 млн євро в місяць, Роналду - вдвічі менше. Рейтинг найбагатших гравців топ-5 чемпіонатів
Мессі отримує 8,3 млн євро в місяць, Роналду - вдвічі менше. Рейтинг найбагатших гравців топ-5 чемпіонатів Максим Буйдин
Сьогодні 09:31 2074
Зірки українського футболу – на вашому стадіоні!
Зірки українського футболу – на вашому стадіоні! Андрій Твердохліб
Вчора 11:04 952
Підтримай Олександра Гвоздика в США 30 березня
Підтримай Олександра Гвоздика в США 30 березня Валерій Ручка
06.02.2019 20:30 4279
У Бразилії нова зірка. Дівчина-арбітр проти розлючених футолістів. ФОТО
У Бразилії нова зірка. Дівчина-арбітр проти розлючених футолістів. ФОТО Максим Буйдин
06.02.2019 19:24 1504
19 років тому Шевченко забив один з найгарніших голів за всю свою кар'єру. ВІДЕО
19 років тому Шевченко забив один з найгарніших голів за всю свою кар'єру. ВІДЕО Максим Буйдин
06.02.2019 18:46 2317
Ель Класіко вже сьогодні: збірна найкращих гравців Барселони проти збірної найкращх Реала. ФОТО
Ель Класіко вже сьогодні: збірна найкращих гравців Барселони проти збірної найкращх Реала. ФОТО Максим Буйдин
06.02.2019 16:39 857
Галл Сіті представив нову клубну емблему. ФОТО
Галл Сіті представив нову клубну емблему. ФОТО Максим Буйдин
06.02.2019 14:22 966
20 років тому Сульшер оформив найшвидший покер в історії англійського футболу. ВІДЕО
20 років тому Сульшер оформив найшвидший покер в історії англійського футболу. ВІДЕО Максим Буйдин
06.02.2019 14:05 1032
У патріотичних кольорах: Ястремська готова захищати честь збірної України
У патріотичних кольорах: Ястремська готова захищати честь збірної України Андрій Твердохліб
06.02.2019 11:06 980
Усі нагороди Роналду в одній картинці. ФОТО
Усі нагороди Роналду в одній картинці. ФОТО Максим Буйдин
05.02.2019 20:13 1838
Я маю дім як у Майкла Джексона. Шкода, що цього не бачить мій батько - Найкращі цитати Роналду
Я маю дім як у Майкла Джексона. Шкода, що цього не бачить мій батько - Найкращі цитати Роналду Максим Буйдин
05.02.2019 19:59 933
Роналду виповнилося 34. Найкращі голи в кар'єрі легенди
Роналду виповнилося 34. Найкращі голи в кар'єрі легенди Максим Буйдин
05.02.2019 17:50 836
Канадські хокеїсти влаштували побоїще прямо під час матчу. ВІДЕО
Канадські хокеїсти влаштували побоїще прямо під час матчу. ВІДЕО Максим Буйдин
05.02.2019 17:31 1177
Про Коломойського та незабутні дербі з Дніпром - Руслань Ротань. ВІДЕО
Про Коломойського та незабутні дербі з Дніпром - Руслань Ротань. ВІДЕО Максим Буйдин
05.02.2019 17:12 1008
Новини
Стрічка Популярні Коментують
16:00 Блог Персона дня: Мерлені святкує День народження. ВІДЕО 475
15:55 Навколо спорту Фірма українського бізнесмена хотіла стати дистриб'ютором віскі Макгрегора. ВІДЕО 74
15:41 Навколо спорту Через спалах кінського грипу у Британії припинили скачки 102
15:35 Блог Топ-10 найкрутіших моментів дня в НБА. ВІДЕО 728
15:28 Футбол Федецький і Мірошниченко не вирушили на другий збір з Карпатами 812
15:03 Теніс Ціціпас про Монфіса: Він грає в психологічні ігри 1027
14:55 Футбол Кардіффу загрожують санкції через відмову платити Нанту за трансфер Сали 1244
14:49 Теніс Збірна України перемогла Естонію в Кубку Федерації, але не вийшла в фінал 681
14:45 Біатлон Прокунін: Наші позиції не відповідають рівню команди 986
14:40 Футбол Динамо — Мальме: пряма трансляція 1293
14:37 Блог Про допінг та зомбованих росіян - Дериземля. ВІДЕО 918
14:35 Блог Помер екс-чемпіон світу з боксу, який переміг Мейвезера. ВІДЕО 2367
14:25 Біатлон Прокунін: Об'єктивну готовність завадили показати проблеми з лижами 1073
14:21 Футбол Нант вивів з обігу 9-й номер, під яким грав Сала 980
14:05 Навколо спорту На тренувальній базі Фламенго сталася пожежа, є жертви. ФОТО 279
13:51 Футбол Зоря орендувала Фонсеку 1349
13:27 Бокс Хан: Усик змінить дивізіон через гроші 1962
13:25 Бокс Ломаченко і Лопес можуть провести бій вже у 2020 році 963
13:04 Теніс Козлова впоралася з естонкою не віддавши жодного гейма 587
13:01 Футбол Магазин одягу звинуватили у сексизмі через екіпірування збірної Шотландії. ФОТО 1075
12:51 Футбол ПСЖ зацікавлений в послугах Канте 1205
12:14 Теніс Костюк знищила естонку за 52 хвилини 652
11:51 Футбол Лідер Ворскли стане гравцем Олександрії 1530
11:31 Біатлон Дериземля: Росія - агресор, нехай в біатлоні живе сама 2324 1
11:21 Футбол Футбол 2 онлайн - дивитися пряму трансляцію 101768

Збірна України перемогла Естонію в Кубку Федерації, але не вийшла в фінал

Сьогодні 14:49 681 0
Збірна України перемогла Естонію в Кубку Федерації, але не вийшла в фінал

Збірна України не вийшла у фінал Кубка Федерації.

Про це повідомляє Чемпіон.

Українки перемогли Естонію (2: 0, очікується парний матч), але при цьому Болгарія повинна була обіграти Швецію з рахунком 2: 1. В їхньому матчі зараз 2: 0 на користь Швеції. Тому у фіналі зіграє Швеція, Україна посіла друге місце в групі.

Турнірне становище без урахування парних матчів:

1. Швеція - 3 (6: 2)

2. Україна - 2 (5: 3)

3. Болгарія - 1 (3: 5)

4. Естонія - 0 (2: 6)

На турнірі Україну представляли Леся Цуренко, Даяна Ястремська, Марта Костюк, Катерина Козлова і Надія Кіченок.

Нагадаємо, Козлова впоралася з естонкою не віддавши жодного гейма.

Також, Костюк знищила естонку за 52 хвилини.

Джерело - Чемпіон.

Лише найкращі спортивні новини на нашому каналі в Telegram
Коментарі ()