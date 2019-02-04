Мій профіль

Ястремська оновила особистий рекорд у світовому рейтингу

Сьогодні 08:06 40
Нью Інгленд Петріотс вшосте виграли Супербоул
Сьогодні 05:26 342
Super Bowl LIII: LA Rams - New England. Онлайн-трансляція
Сьогодні 01:35 1087 1
Супербоул-2019: чим вражатиме найдорожча спортивна подія року
Вчора 20:40 554
Ястремська переписала історію українського тенісу двома рекордами
Вчора 16:00 2759
Ломаченко привітав російського боксера з перемогою. ФОТО
Вчора 15:07 2235
Ястремська присвятила перемогу мамі. ВІДЕО
Вчора 14:54 2451
Ястремська тріумфувала у валідольному фіналі в Таїланді
Вчора 14:33 2809
Бех здобула золото в персьюті
Вчора 14:03 1175
Ястремська - Томлянович: переможець визначиться в третьому сеті
Вчора 13:22 1159
Навколо спорту
Блоги
Найжахливіше фото дня. Гравцю Редінга наступили на обличчя бутсою. 18+
Найжахливіше фото дня. Гравцю Редінга наступили на обличчя бутсою. 18+ Валерій Ручка
Вчора 17:00 1832
Англійські фанати прийшли на матч з надувними пенісами. ФОТО
Англійські фанати прийшли на матч з надувними пенісами. ФОТО Валерій Ручка
02.02.2019 20:36 1445
Турецький клуб за дві години підписав 22 гравці. ФОТО
Турецький клуб за дві години підписав 22 гравці. ФОТО Валерій Ручка
02.02.2019 18:55 825
Циганков забив перший гол Динамо на другому зборі в Іспанії. ВІДЕО
Циганков забив перший гол Динамо на другому зборі в Іспанії. ВІДЕО Валерій Ручка
02.02.2019 18:45 740
Неймовірне промо від РБ Мюнхен перед фіналом Ліги чемпіонів. ВІДЕО
Неймовірне промо від РБ Мюнхен перед фіналом Ліги чемпіонів. ВІДЕО Валерій Ручка
02.02.2019 18:00 888
Новини
Стрічка Популярні Коментують
08:06 Теніс Ястремська оновила особистий рекорд у світовому рейтингу 40
05:26 Інше Нью Інгленд Петріотс вшосте виграли Супербоул 342
01:35 Блог Super Bowl LIII: LA Rams - New England. Онлайн-трансляція 1087 1
01:00 Стрільба Світовий рекорд українських стрільців не буде визнаний 858
3 Лютого 2019
23:25 Футбол Зоря повернулася зі збору 563
23:10 Блог Гармата українського футболу. Олександру Алієву - 34. ВІДЕО 954
23:00 Блог Найкрутіша реклама Супербоула-2019. ВІДЕО 1441
23:00 Баскетбол Торонто - Кліпперс: онлайн-трансляція матчу НБА 594
22:53 Футбол Ювентус не полишає спроб повернути Погба 429
22:41 Футбол Стали відомі суперники Олімпіка на другому зборі 359
22:19 Футбол Гвардіола: Агуеро народився з гольовим чуттям, з ним і помре 525
21:44 Футбол Тухель не дуже задоволений транфером ПСЖ 452
21:15 Футбол Енріке покине ПСЖ 578
20:40 Блог Супербоул-2019: чим вражатиме найдорожча спортивна подія року 554
20:31 Футбол Фонсека: Хлопці три дні тому провели досить складний поєдинок 715
20:14 Дзюдо Хачатрян та Скора виграли срібло Кубка Європи з дзюдо 524
19:57 Футбол Хацкевич: Робота над помилками - це позитивний момент 1499
19:30 Футбол Вихованець Динамо продовжить кар'єру в Ізраїлі 1445
19:09 Біатлон Бех виступить на етапі Кубка світу в Гольменколлені 3193
19:00 Блог Найкращий гравець двох дотиків - Ярмоленко феєрично працює з м'ячем. ВІДЕО 3513
18:35 Футбол Шахтар поступився сербському Партизану 948
18:17 Теніс Стаховський здобув перемогу у першому колі кваліфікації 1405
17:59 Бокс WBC планує ввести додаткове зважування 659
17:45 Футбол Прийма може продовжити кар'єру в Білорусі 684
17:15 Теніс Дема виграла турнір ITF 1447

Ястремська оновила особистий рекорд у світовому рейтингу

Сьогодні 08:06 40 0
Ястремська оновила особистий рекорд у світовому рейтингу

WTA оприлюднила оновлений рейтинг тенісисток.

Так у ТОП-10 майже не сталося змін, за винятком того, що білоруска Аріна Соболенко піднялася на дев'яту позицію, а Каролін Возняцкі — опустилася на десяту.

Щодо українок, то найбільший прорив у чемпіонки турніру в Таїланді Даяни Ястремської. Вона піднялася на 13 сходинку і встановила новий особистий рекорд — 34 місце.

Тим часом першу сотню покинула Катерина Козлова. Вона опустилася на 126-у сходинку.Втратила 4 місця й Ангеліна Калініна - 131 місце. На 177 сходинку піднялася Катаріна Завацька. Натомість Марта Костюк втратила ще 40 сходинок і тепер перебуває на 195 місцю.

WTA-рейтинг

4 лютого

1. (1) Наомі Осака

2. (2) Петра Квітова

3. (3) Симона Халеп

4. (4) Слоун Стівенс

5. (5) Кароліна Плішкова

6. (6) Анджелік Кербер

7. (7) Еліна Світоліна

8. (8)Кікі Бертенс

9. (10) Аріна Соболенко

10. (9) Каролін Возняцкі

...

24. (24) Леся Цуренко

34. (47) Даяна Ястремська

126. (95) Катерина Козлова

131. (127) Ангеліна Калініна

177. (182) Катаріна Завацька

195. (155) Марта Костюк

206. (206) Катерина Бондаренко

291. (288) Валерія Страхова

300. (292) Ольга Янчук

306. (305) Дар'я Лопатецька

401 (399) Ганна Позніхіренко

484. (484) Анастасія Васільєва

570. (565) Марина Чернишова

573. (573) Маріанна Закарлюка

730. (725) Анастасія Шошина

851. (850) Юлія Лиса

Нагадаємо, Ястремськ присвятила перемогу в Таїланді мамі.

Джерело - Чемпіон.

Лише найкращі спортивні новини на нашому каналі в Telegram
Коментарі ()