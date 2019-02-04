Ястремська оновила особистий рекорд у світовому рейтингу

WTA оприлюднила оновлений рейтинг тенісисток.

Так у ТОП-10 майже не сталося змін, за винятком того, що білоруска Аріна Соболенко піднялася на дев'яту позицію, а Каролін Возняцкі — опустилася на десяту.

Щодо українок, то найбільший прорив у чемпіонки турніру в Таїланді Даяни Ястремської. Вона піднялася на 13 сходинку і встановила новий особистий рекорд — 34 місце.

Тим часом першу сотню покинула Катерина Козлова. Вона опустилася на 126-у сходинку.Втратила 4 місця й Ангеліна Калініна - 131 місце. На 177 сходинку піднялася Катаріна Завацька. Натомість Марта Костюк втратила ще 40 сходинок і тепер перебуває на 195 місцю.

WTA-рейтинг

4 лютого

1. (1) Наомі Осака

2. (2) Петра Квітова

3. (3) Симона Халеп

4. (4) Слоун Стівенс

5. (5) Кароліна Плішкова

6. (6) Анджелік Кербер

7. (7) Еліна Світоліна

8. (8)Кікі Бертенс

9. (10) Аріна Соболенко

10. (9) Каролін Возняцкі

...

24. (24) Леся Цуренко

34. (47) Даяна Ястремська

126. (95) Катерина Козлова

131. (127) Ангеліна Калініна

177. (182) Катаріна Завацька

195. (155) Марта Костюк

206. (206) Катерина Бондаренко

291. (288) Валерія Страхова

300. (292) Ольга Янчук

306. (305) Дар'я Лопатецька

401 (399) Ганна Позніхіренко

484. (484) Анастасія Васільєва

570. (565) Марина Чернишова

573. (573) Маріанна Закарлюка

730. (725) Анастасія Шошина

851. (850) Юлія Лиса

Нагадаємо, Ястремськ присвятила перемогу в Таїланді мамі.

Джерело - Чемпіон.