Україна може вийти у фінал Кубку Федерації: що для цього потрібно?

У другий ігровий день жіноча збірна України з тенісу перемогла Болгарію (2:1) в Першій групі Кубка Федерації Євро-Африканської зони.

У паралельному матчі групи Швеція з таким же рахунком обіграла Естонію.

Турнірне становище після двох турів:

1. Швеція - 2 (4:2)

2. Україна - 1 (3:3)

2. Болгарія - 1 (3:3)

4. Естонія 0 (2:4)

Команда, яка займе 1-е місце в групі В, 9 лютого проведе фінальний матч проти збірної, яка очолила групу А (Польща, Росія або Данія. На даний момент лідирують росіянки).

Якщо в заключному турі Швеція переможе Болгарію, то вона виграє групу незалежно від результату української команди в матчах з Естонією.

Україні для першого місця в групі потрібно в трьох матчах (з рахунком 3:0) перемогти Естонію і сподіватися, що болгарки в трьох матчах (з рахунком 2:1) переможуть шведок.

У такому випадку у трьох команд буде однакова кількість очок і перемог, але в українок буде більше виграних матчів.

Якщо ж українки і болгарки обіграють своїх суперниць з однаковим рахунком, то буде враховуватися кількість виграних геймів.

Не виграє групу Україна, якщо не зможе перемогти Естонію або переможе з рахунком 2:1, а болгарки виграють у шведок з рахунком 3:0.

Джерело - Чемпіон.

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