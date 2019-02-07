Козлова: Не змогла знайти свою гру під час матчу

Катерина Козлова може не зіграти у матчі Кубка федерації проти Естонії.

Про це сказала сама спортсменка, яку цитує Sport.ua.

"Сьогодні багато чого не вийшло, не вийшло показати свій рівень. Томова, звичайно, молодець, провела стабільний рівний матч, нічого особливого не показала. У мене було багато браку, не змогла перебудуватися і знайти свою гру під час матчу.

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Поки що не можу сказати, чи зіграю завтра другим номером. Сьогодні у мене гра не вийшла. Але новий день - це завжди новий день. На будь-якому турнірі першу гру завжди грати дуже складно. Безумовно, сьогодні я нервувала і мені не додавало впевненості те, що я не показую той теніс, який можу", - заявила Козлова.

Тим часом Швеція здобула перемогу над Естонією.

Джерело - Sport.ua.