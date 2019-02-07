Швеція переграла Естонію на Кубкові федерації

У групі В відбувся матч між Швецією та Естонією. Кривдниці Українок перемогли з рахунком 2:1.

Вже восьмого лютого Швеція зіграє з Болгарією, а Україна протистоятиме Естонії.

Після двох змагальних днів шведки лідирують. другу позицію поділяють Україна та Болгарія. Естонія без перемог йде останньою в групі.

Кубок Федерації - The World Cup of Tennis

Перша група, Євро-африканська зона

Зелена Гура, Польща

Хард (зал)

День 2. Швеція - Естонія

Єлена Малигіна - Йоханна Ларссон 2:6, 3:6

Анетт Контавейт - Ребекка Петерсон 6:4, 6:4

Контавейт/Орав - Ларссон/Петерсон 6:2, 0:6, 1:6

Група В

1. Швеція 4-2

2. Болгарія 3-3

3. Україна 3-3

4. Естонія 2-4

Нагадаємо, Світоліна виступить на турнірі в Досі.

Джерело - Чемпіон.