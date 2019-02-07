Швеція переграла Естонію на Кубкові федерації

У групі В відбувся матч між Швецією та Естонією. Кривдниці Українок перемогли з рахунком 2:1.
Вже восьмого лютого Швеція зіграє з Болгарією, а Україна протистоятиме Естонії.
Після двох змагальних днів шведки лідирують. другу позицію поділяють Україна та Болгарія. Естонія без перемог йде останньою в групі.
Кубок Федерації - The World Cup of Tennis
Перша група, Євро-африканська зона
Зелена Гура, Польща
Хард (зал)
День 2. Швеція - Естонія
Єлена Малигіна - Йоханна Ларссон 2:6, 3:6
Анетт Контавейт - Ребекка Петерсон 6:4, 6:4
Контавейт/Орав - Ларссон/Петерсон 6:2, 0:6, 1:6
Група В
1. Швеція 4-2
2. Болгарія 3-3
3. Україна 3-3
4. Естонія 2-4
Нагадаємо, Світоліна виступить на турнірі в Досі.
Джерело - Чемпіон.