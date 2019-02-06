Світоліна зіграє на турнірі в Досі

Перша ракетка України Еліна Світоліна візьме участь на турнірі WTA в катарській Досі.
Про це повідомила прес-служба турніру.
Спочатку Світоліна була заявлена на участь в турнірі, проте отримала уайлд-кард від організаторів, що дає право на виступ в основній сітці.
На Кубку Федерації Еліна не допомагає збірної через травму, яку агент спортсменки Стефан Гуров назвав основною причиною відсутності Світоліній в українській команді.
Сама Еліна також виступала із заявою, в якому згадувала, що виступ в Польщі може погіршити її пошкодження.
Світоліна ще не виходила на корт після поразки від Наомі Осаки у чвертьфіналі Відкритого чемпіонату Австралії в січні.
Також пряму путівку в основну сітку отримали Каролін Возняцкі, Онс Жабер і Фатма аль-Набхані.
Чинною чемпіонкою турніру є чешка Петра Квітова.
Турнір в Досі пройде 11-16 лютого.
Джерело - Чемпіон.