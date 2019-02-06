Світоліна зіграє на турнірі в Досі

Перша ракетка України Еліна Світоліна візьме участь на турнірі WTA в катарській Досі.

Про це повідомила прес-служба турніру.

Спочатку Світоліна була заявлена ​​на участь в турнірі, проте отримала уайлд-кард від організаторів, що дає право на виступ в основній сітці.

На Кубку Федерації Еліна не допомагає збірної через травму, яку агент спортсменки Стефан Гуров назвав основною причиною відсутності Світоліній в українській команді.

Сама Еліна також виступала із заявою, в якому згадувала, що виступ в Польщі може погіршити її пошкодження.

Світоліна ще не виходила на корт після поразки від Наомі Осаки у чвертьфіналі Відкритого чемпіонату Австралії в січні.

Також пряму путівку в основну сітку отримали Каролін Возняцкі, Онс Жабер і Фатма аль-Набхані.

Чинною чемпіонкою турніру є чешка Петра Квітова.

Турнір в Досі пройде 11-16 лютого.

Джерело - Чемпіон.