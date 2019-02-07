Костюк: Давала Волю емоціям

Марта Костюк не знала чого очікувати від Ізабелли Шинікової.

Про це тенісистка розповіла після матчу Кубка федерації.

"Сьогоднішній матч пройшов нормально. Так, всю гру були "гойдалки", десь у мене був спад. Але від такої суперниці ти не знаєш, чого очікувати, тому не все залежало тільки від мене. Шинікова веде гру, якщо вона потрапляє в лінію, то тут вже нічого не поробиш. Я намагалася робити все, що можу. Розуміла, що грати потрібно рівно, тому що і у неї є "гойдалки" в грі, вона теж нервує, тому мені необхідно утримувати один рівень. Іноді я теж давала волю емоціям на корті, але в цілому була спокійна", — заявила Костюк.