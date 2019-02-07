Кубок федерації: Козлова програла Томовій

Україна провела другий матч Кубка федерації з Болгарією.

Катерина Козлова протистояла Вікторії Томовій.

Матч тривав всього одну годину. За гру Козлова програла на своїй подачі п'ять геймів, а сама виконала по брейку в кожній партії.

Кубок Федерації - The World Cup of Tennis

Перша група, Євро-африканська зона

Зелена Гура, Польща

Хард (зал)

День 2. Україна - Болгарія 1:1

Катерина Козлова — Віторія Томова 3:6, 2:6

Нагадаємо, Костюк у першій грі з болгарками здобула перемогу. Напередодні Україна програла Швеції.

Джерело - Чемпіон.