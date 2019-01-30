Агент Світоліної: У випадку з Еліною питання фінансів не було ключовим

Агент першої ракетки України Еліни Світоліної Стефан Гуров назвав справжню причину, через яку спортсменка не взяла участь у матчі Кубка федерації.

Про це він написав на сторінці агентства Top Five у Facebook.

Актуально: Ястремська - Пен: пряма онлайн-трансляція

"Участь Еліни в матчі стало під питанням, оскільки вона отримала в Мельбурні пошкодження через яке нормально не змогла зіграти свій матч з Наомі Осакою і досі не приступає до тренувань. Вона планувала грати за збірну ще з минулого року і у випадку з Еліною питання фінансів не могло стояти руба і не було ключовим. Це абсолютна неправда. Правда в тому, що є травма яка не дає можливості зіграти і після консультацій з лікарями Еліна вирішила, що не хоче підводити команду", — заявив Гуров.