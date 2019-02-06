Україна дізналася суперника в Кубку Девіса

У результаті жеребкування матчів Першої групи Євро-Африканської зони Кубка Девіса, Україна дізналася свого наступного суперника.

У вересні 2019 року наша збірна виступить проти Угорщини, а переможець протистояння вийде у кваліфікацію Фіналу Кубка Девіса-2020.

Збірна, яка поступиться - буде грати на зональних змаганнях в наступному сезоні.

Для угорців матч з Україною буде домашнім.

Рахунок особистих зустрічей команд - 2:0 на користь України.

Нагадаємо, Даяна Ястремська здобула перемогу в першому матчі Кубку Федерацій.

Натомість Цуренко програла свій матч.

Джерело - Чемпіон.