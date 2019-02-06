Україна дізналася суперника в Кубку Девіса

У результаті жеребкування матчів Першої групи Євро-Африканської зони Кубка Девіса, Україна дізналася свого наступного суперника.
У вересні 2019 року наша збірна виступить проти Угорщини, а переможець протистояння вийде у кваліфікацію Фіналу Кубка Девіса-2020.
Збірна, яка поступиться - буде грати на зональних змаганнях в наступному сезоні.
Для угорців матч з Україною буде домашнім.
Рахунок особистих зустрічей команд - 2:0 на користь України.
Нагадаємо, Даяна Ястремська здобула перемогу в першому матчі Кубку Федерацій.
Натомість Цуренко програла свій матч.
Джерело - Чемпіон.