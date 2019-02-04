Ястремська: На цей рік я поставила собі завдання опинитися в ТОП-20

Даяна Ястремська після успіху на турнірі в Хуа Хіні стала 34-ю у рейтингу WTA, однак найближчим часом молода українка хоче потрапити у ТОП-20.

Її слова цитує sport.ua.

"На цей рік я поставила собі завдання опинитися в ТОП-20 рейтингу, а також добре зіграти на турнірах Grand Slam. Дуже важливо здобути якомога більше досвіду на змаганнях такого рівня. Вже наступного року я хочу виграти турнір Grand Slam", - заявила Ястремська.

Нагадаємо, Світоліна та Цуренко привітали Ястремську з перемогою на турнірі в Хуахіні. Тим часом Ястремська випередила Світоліну в чемпіонській гонці.

Джерело - sport.ua.