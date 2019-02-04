Світоліна та Цуренко привітали Ястремську з перемогою на турнірі в Хуахіні. ФОТО

Перша і друга ракетки України Еліна Світоліна і Леся Цуренко привітали 18-річну Даяну Ястремську з перемогою на турнірі WTA в Хуахіні.
Для Ястремської - це другий титул WTA.
"Ще багато чого маєш досягти! Продовжуй наполегливо працювати!", - написала Світоліна.
Way to go, @D_Yastremska !!! Keep up the good work 💪🏼🇺🇦 https://t.co/Rf0PRfb4BS— Elina Svitolina (@ElinaSvitolina) 3 лютого 2019 р.
"Вітаю з твоїм великим досягненням! Це - неймовірний успіх",- написала Цуренко на своєму акаунті.
Congrats on your big achievement, @D_Yastremska 💪Great success! 🇺🇦 pic.twitter.com/crm6hbMGVs— Lesia Tsurenko (@LTsurenko) 3 лютого 2019 р.
Джерело - Чемпіон.
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