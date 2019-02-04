Світоліна та Цуренко привітали Ястремську з перемогою на турнірі в Хуахіні. ФОТО

Перша і друга ракетки України Еліна Світоліна і Леся Цуренко привітали 18-річну Даяну Ястремську з перемогою на турнірі WTA в Хуахіні.

Для Ястремської - це другий титул WTA.

"Ще багато чого маєш досягти! Продовжуй наполегливо працювати!", - написала Світоліна.

"Вітаю з твоїм великим досягненням! Це - неймовірний успіх",- написала Цуренко на своєму акаунті.

Джерело - Чемпіон.

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