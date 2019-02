Світоліна та Цуренко привітали Ястремську з перемогою на турнірі в Хуахіні. ФОТО

Перша і друга ракетки України Еліна Світоліна і Леся Цуренко привітали 18-річну Даяну Ястремську з перемогою на турнірі WTA в Хуахіні.

Для Ястремської - це другий титул WTA.

Way to go, @D_Yastremska !!! Keep up the good work 💪🏼🇺🇦 https://t.co/Rf0PRfb4BS