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Ястремська: мені подобається агресивний теніс

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Ястремська: мені подобається агресивний теніс

Даяні Ястремській подобається агресивний стиль гри.

Слова спортсменки наводить Sport.ua.

"Навіть з найменших років, коли я тільки почала займатися тенісом, у мене був потужний удар, я була сильною. Це частина мого стилю, і я хочу розвивати свій удар. Можу грати в різному темпі, проте мені подобається агресивний теніс. Відчуваю себе в цьому добре, але мені ще багато чому треба навчитися. Мені подобається Наомі Осака. Вона показує агресивний, але дуже розумний теніс. Бачу в її грі багато позитивних рис", - зазначила Ястремська.

Нагадаємо, Ястремська цього сезону планує потрапити в ТОП-20. Тим часом Світоліна і Цуренко привітали Ястремську з перемогою в Хуа Хіні.

Джерело - sport.ua.

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