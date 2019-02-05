Ястремська: мені подобається агресивний теніс

Даяні Ястремській подобається агресивний стиль гри.

Слова спортсменки наводить Sport.ua.

"Навіть з найменших років, коли я тільки почала займатися тенісом, у мене був потужний удар, я була сильною. Це частина мого стилю, і я хочу розвивати свій удар. Можу грати в різному темпі, проте мені подобається агресивний теніс. Відчуваю себе в цьому добре, але мені ще багато чому треба навчитися. Мені подобається Наомі Осака. Вона показує агресивний, але дуже розумний теніс. Бачу в її грі багато позитивних рис", - зазначила Ястремська.