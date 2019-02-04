Стаховський програв у фіналі кваліфікації на турнірі в Софії

Українцю Сергію Стаховському не вдалося подолати відбірковий бар'єр за місце в основній сітці турніру ATP у Софії із призовим фондом €540,31 тис.

У фіналі кваліфікації Стаховський поступився у двох сетах німцю Даніелю Брандсу

Матч тривав 1 годину 31 хвилину.

Болгарія. DIEMA XTRA Sofia Open - ATP Tour 250

Кваліфікація.Фінал

Призовий фонд € 540,310

Сергій Стаховський (Україна, 4) - Даніель Брандс (Німеччина) 4-6, 6-7 (9)

Нагадаємо, Дема виграла турнір ITF.

Також, Ястремська переписала історію українського тенісу двома рекордами.

Джерело - Чемпіон.