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Дема виграла турнір ITF

Сьогодні 17:15 966 0
Дема виграла турнір ITF

Вікторія Дема виграла турнір ITF World Tennis Tour в турецькій Анталії з призовим фондом 15 тисяч доларів.

У фінальному поєдинку українка в трьох сетах обіграла представницю Латвії Даніелу Вісманн. Зустріч тривала 1 годину і 54 хвилини.

Для 17-річної тенісистки це був другий матч за день. Раніше Дема в півфіналі обіграла китаянку Цао Сиці (6:4, 6:4).

У попередніх раундах Вікторія виявилася сильнішою японки Харун Аракава (6:7 (6), 6:4, 7:5) і румунки Олександри Дамаскін (6:1, 6:1).

Туреччина. ITF World Tennis Tour 

Фінал

Призовий фонд $ 15 000

3 лютого

Вікторія Дема (Україна) - Даніела Вісманн (Латвія) 2:1 (4:6, 6:3, 6:3)

Нагадаємо, Дема виграла перший професійний турнір в кар'єрі.

Раніше повідомлялося, Дема зіграє у фіналі турніру в Анталії.

Джерело - Чемпіон.

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