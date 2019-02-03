Стаховський здобув перемогу у першому колі кваліфікації

Сергій Стаховський здобув перемогу в першому відбірковому раунді.
Про це повідомляє офіційний сайт ВТУ.
Український тенісист здобув перемогу в першому відбірковому раунді на турнірі ATP у Болгарії.
Тенісисти провели на корті менше однієї години. Стаховський записав до свого активу чотири брейка і відіграв єдиний брейкпоінт суперника. Донев отримав від організаторів "wild card" в сітку кваліфікації, а в класифікації ITF World Tennis він знаходиться на 584-й позиції.
Болгарія. DIEMA XTRA Sofia Open - ATP Tour 250
Кваліфікація. Перше коло.
Призовий фонд € 540,310
4-10 лютого
Сергій Стаховський (Україна, 4) - Габріель Донев (Болгарія) 6-1, 6-2
Нагадаємо, Дема виграла турнір ITF.
Також, Ястремська переписала історію українського тенісу двома рекордами.
Джерело - Офіційний сайт ВТУ.