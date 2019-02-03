Стаховський здобув перемогу у першому колі кваліфікації

Сергій Стаховський здобув перемогу в першому відбірковому раунді.

Про це повідомляє офіційний сайт ВТУ.

Український тенісист здобув перемогу в першому відбірковому раунді на турнірі ATP у Болгарії.

Тенісисти провели на корті менше однієї години. Стаховський записав до свого активу чотири брейка і відіграв єдиний брейкпоінт суперника. Донев отримав від організаторів "wild card" в сітку кваліфікації, а в класифікації ITF World Tennis він знаходиться на 584-й позиції.

Болгарія. DIEMA XTRA Sofia Open - ATP Tour 250

Кваліфікація. Перше коло.

Призовий фонд € 540,310

4-10 лютого

Сергій Стаховський (Україна, 4) - Габріель Донев (Болгарія) 6-1, 6-2

Нагадаємо, Дема виграла турнір ITF.

Також, Ястремська переписала історію українського тенісу двома рекордами.

Джерело - Офіційний сайт ВТУ.