Дема зіграє у фіналі турніру в Анталії

17-річна українська тенісистка Вікторія Дема вийшла у фінал турніру ITF з призовим фондом 15 000 $ GD Tennis Cup в Анталії.

У півфінальному матчі киянка обіграла четверту ракетку турніру китайську тенісистку Цао Сиці — 6:4, 6:4. Поєдинок тривав 1 годину 36 хвилин.

Суперницею Вікторії у фіналі стане шоста сіяна Даніела Вісманн з Латвії.

Це - другий одиночний фінал на професійних турнірах ITF для Вікторії Деми. У грудні 2018 українка виграла титул в Каїрі.

GD Tennis Cup - Анталія, Туреччина

Призовий фонд — $15,000

Одиночний розряд

1/2 фіналу

Вікторія Дема - Сиці Цао 6:4, 6:4

Нагадаємо, Ястремська бореться за чемпіонство на турнірі у Таїланді. Тим часом, Ястремська уперше в кар'єрі увійде у ТОП-40 світового рейтингу

Джерело - Чемпіон.