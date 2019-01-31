Костюк програла екс-українці Заневській

Юна українська тенісистка Марта Костюк зіграла у другому раунді турніру в Лонсестоні. суперницею нашої спортсменки стала екс-українка, яка виступає за Бельгію - Марина Заневська.
Марта не змогла переграти бельгійку в трьох сетах — 4:6, 6:4, 6:7 (4).
Актуально: Стаховський — Камке: пряма онлайн-трансляція
Neville-Smith Forest Products Launceston International-ITF World Tennis Tour
Лонсестон, Австралія
Хард, одиночний розряд
Призовий фонд — $60,000
Марина Заневська — Марта Костюк 6:4, 4:6, 7:6 (4)
Нагадаємо, наступний свій матч Марат Костюк зіграє на Кубкові федерації.
Джерело - Чемпіон.