Костюк програла екс-українці Заневській

Юна українська тенісистка Марта Костюк зіграла у другому раунді турніру в Лонсестоні. суперницею нашої спортсменки стала екс-українка, яка виступає за Бельгію - Марина Заневська.

Марта не змогла переграти бельгійку в трьох сетах — 4:6, 6:4, 6:7 (4).

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Neville-Smith Forest Products Launceston International-ITF World Tennis Tour

Лонсестон, Австралія

Хард, одиночний розряд

Призовий фонд — $60,000

Марина Заневська — Марта Костюк 6:4, 4:6, 7:6 (4)

Нагадаємо, наступний свій матч Марат Костюк зіграє на Кубкові федерації.

Джерело - Чемпіон.