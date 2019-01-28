Світоліна з хлопцем будуть жертвувати гроші дітям за кожний ейс. ФОТО

Перша ракетка України Еліна Світоліна і її бойфренд Гаель Монфіс протягом наступних двох турнірів будуть жертвувати по 100 доларів за кожну подачу на виліт.
Про це тенісисти повідомили через Instagram.
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We have decided to contribute to a good cause. During our next 2 tournaments we will donate 100USD for each ACE to help children. All of it goes to hospital in Odessa, Ukraine 🇺🇦 🧒👧. Each of us can make a difference , together we can make a change! #Speadkindness GEMSforLifes 🧩🧩 Мы решили сделать этот мир чуточку лучше и помочь детям. В течение следующих 2 турниров мы будем жертвовать на благотворительность 100 долларов США за каждый успешный эйс. Все вырученные деньги будут перечислены больнице в Одессе, Украина 🇺🇦 🧒👧. Каждый способен сделать свой вклад, но лишь вместе мы добьемся кардинальных изменений! 🧩🧩
Гроші надійдуть в одну з одеських дитячих клінік.
Нагадаємо, що Світоліна та Бех знялися для еротичного календаря від відомого журналу.
Раніше Світоліна з коханим покинули Мельбурн.
Джерело - Чемпіон.