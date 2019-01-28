Світоліна з хлопцем будуть жертвувати гроші дітям за кожний ейс. ФОТО

Перша ракетка України Еліна Світоліна і її бойфренд Гаель Монфіс протягом наступних двох турнірів будуть жертвувати по 100 доларів за кожну подачу на виліт.

Про це тенісисти повідомили через Instagram.

Гроші надійдуть в одну з одеських дитячих клінік.

Нагадаємо, що Світоліна та Бех знялися для еротичного календаря від відомого журналу.

Раніше Світоліна з коханим покинули Мельбурн.

Джерело - Чемпіон.