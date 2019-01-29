Сапронов: Якщо Батьківщина кличе - треба йти не роздумуючи

Бізнесмен Юрій Сапронов, який протягом багатьох років був спонсором тенісистки Еліни Світоліної, прокоментував відмову спортсменки виступати за збірну Україну.

Про це повідомив Юрій на своїй сторінці у Facebook.

"Якщо Батьківщина кличе - треба йти не роздумуючи. Це як війна. Моя думка - збірна країни це святе. Тим більше не безкоштовно. Суми за перемогу різні, вони залежать від позиції гравця в рейтингу і доброї волі або великодушності гравця. Це тонкий, постійний переговорний процес. Федерація нічого не заробляє, вона в глибокому мінусі по грошах в цих матчах", - написав Сапронов.

Нагадаємо, Світоліна і Ястремська не зіграють за збірну.

Також, Світоліна з хлопцем будуть жертвувати гроші дітям за кожний ейс.

Джерело - Facebook Юрія Сапронова.