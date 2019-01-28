Світоліна розповіла, чому не зіграє за збірну

Перша ракетка України Еліна Світоліна не зіграє за національну збірну на Кубку Федерації через травму.

"З сумом повідомляю, що після тривалих консультацій з лікарями, я прийняла дуже непросте рішення пропустити матчі збірної України, які пройдуть у Польщі.

Це важке рішення, тому що виступати за збірну України завжди честь для мене, ще в минулому році я запланувала участь у цих матчах. Однак отримане в Австралії пошкодження не дозволяє мені поки приступити до тренувань і, на жаль, я не зможу зіграти на своєму рівні. У даній ситуації найменше, що б я хотіла, це підвести нашу команду на корті", - написала Світоліна у Facebook.