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Світоліна розповіла, чому не зіграє за збірну

Вчора 23:31 448 0
Світоліна розповіла, чому не зіграє за збірну
Еліна Світоліна

Перша ракетка України Еліна Світоліна не зіграє за національну збірну на Кубку Федерації через травму.

"З сумом повідомляю, що після тривалих консультацій з лікарями, я прийняла дуже непросте рішення пропустити матчі збірної України, які пройдуть у Польщі.

Це важке рішення, тому що виступати за збірну України завжди честь для мене, ще в минулому році я запланувала участь у цих матчах. Однак отримане в Австралії пошкодження не дозволяє мені поки приступити до тренувань і, на жаль, я не зможу зіграти на своєму рівні. У даній ситуації найменше, що б я хотіла, це підвести нашу команду на корті", - написала Світоліна у Facebook.

Федерація тенісу України раніше повідомляла, що неучасть Світоліной пов'язана з новими фінансовими умовами, які висунув агент тенісистки.

Нагадаємо, що Світоліна з хлопцем будуть жертвувати гроші дітям за кожний ейс.

Джерело - Facebook Еліни Світоліної.

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