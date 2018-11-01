Перемога на мільйони: Світоліна випередила Федерера і Джоковича за призовими у жовтні

Перша ракетка України Еліна Світоліна в жовтні 2018 року заробила більше всіх призових.

Про це повідомляє tennisua.org.

Українка випередила не тільки дівчат, але і Новака Джоковича з Роджером Федерером.

Світоліна, яка виграла підсумковий турнір WTA, заробила за жовтень 2 мільйони 397 тисяч доларів. У Каролін Возняцкі за цей проміжок часу — 1 мільйон 829 тисяч доларів, у Джоковича — 1 мільйон 360 тисяч, у Федерера — 821 тисяча.

Нагадаємо, Світоліну нагородив Національний олімпійський комітет України.

Джерело - tennisua.org.