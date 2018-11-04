Джокович сенсаційно програв росіянину фінал Мастерсу

Російський тенісист Карен Хачанов виграв Мастерс у Парижі. У фіналі 22-річний росіянин обіграв серба Новака Джоковича і взяв третій титул в сезоні.
Rolex Paris Masters
Париж, Франція
ATP World Tour Masters 1000
Призовий фонд – 5 444 985 євро
Хард
4 листопада
Фінал
Карен Хачанов (Росія) - Новак Джокович (Сербія) - 7:5, 6:4
Хачанов став першим російським тенісистом , який виграв Мастерс, після Миколи Давиденка в Шанхаї-2009.
Також обірвалася переможна 22-матчева виграшна серія Новака Джоковича, який наступного тижня знову стане першою ракеткою світу. Сербу не вдалося зрівняються з Рафаелем Надалем за титулами на турнірах серії Мастерс (33).
Нагадаємо, Світоліна перемогла на підсумковому турнірі. Це їй допомоглоздійнятися на четверту позицію в загальному рейтингу.
Джерело - Чемпіон.