Джокович сенсаційно програв росіянину фінал Мастерсу

Російський тенісист Карен Хачанов виграв Мастерс у Парижі. У фіналі 22-річний росіянин обіграв серба Новака Джоковича і взяв третій титул в сезоні.

Rolex Paris Masters

Париж, Франція

ATP World Tour Masters 1000

Призовий фонд – 5 444 985 євро

Хард

4 листопада

Фінал

Карен Хачанов (Росія) - Новак Джокович (Сербія) - 7:5, 6:4

Хачанов став першим російським тенісистом , який виграв Мастерс, після Миколи Давиденка в Шанхаї-2009.

Також обірвалася переможна 22-матчева виграшна серія Новака Джоковича, який наступного тижня знову стане першою ракеткою світу. Сербу не вдалося зрівняються з Рафаелем Надалем за титулами на турнірах серії Мастерс (33).

Нагадаємо, Світоліна перемогла на підсумковому турнірі. Це їй допомоглоздійнятися на четверту позицію в загальному рейтингу.

Джерело - Чемпіон.