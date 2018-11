Екс-друга ракетка світу завершила кар’єру. ВІДЕО

Колишня друга ракетка світу Агнешка Радванська оголосила про завершення кар’єри.

Про це повідомляє офіційний сайт WTA.

"Після 13 років участі в тенісних турнірах, я вирішила закінчити кар'єру. Беручи до уваги моє здоров'я і важкість професійного тенісу, я повинна визнати, що більше не можу відповідати необхідним кондиціям", - сказало польська тенісистка.

Агнешка Радванська виступала на професійному рівні з 2005 року. На її рахунку 20 титулів WTA, включно з Підсумковим турніром. Також вона була фіналісткою турніру Великого шолому - в 2012 році полька поступилася у вирішальному матчі Вібмлдону Серені Вільямс.

Найвищим її досягненням стала друга позиція в світовому рейтингу Жіночої тенісної асоціації.

