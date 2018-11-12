Серена Вільямс стала жінкою року за версією найвпливовішого глянцевого журналу

Екс-перша ракетка світу, американська тенісистка Серена Вільямс визнана жінкою року за версією журналу GQ.

Видання, яке розраховане на чоловічу аудиторію, було засновано в 1957 році. Журнал про моду і стиль неодноразово був визнаний найвпливовішим у світі. Випускається в 11 країнах світу.

Your GQ's 2018 Woman of the Year: Serena Williams 😍😍😍 pic.twitter.com/wDL0ILsMTh — Luis. (@serenapower_) 12 листопада 2018 р.

Нагадаємо, Світоліна стала спортсменкою місяця за версією WTA.

Також Світоліну нагородили найвищим спортивним званням в Україні.

Джерело - Чемпіон.