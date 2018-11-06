Світоліна зіграє за збірну України в Кубку Федерації-2019

Четверта ракетка світу Еліна Світоліна планує зіграти за збірну України в Кубку Федерації-2019.

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Про це заявила сама одеситка під час прес-конференції в Києві.

"У 2018-му році я не змогла допомогти команді. Були певні труднощі з графіком, а також зі здоров'ям. Проте, в 2019 я планую допомогти дівчатам. Завжди з радістю приїжджаю до табору збірної, я дуже люблю атмосферу, яку ми з дівчатами створюємо в команді", - зізналася Еліна.

Нагадаємо, що 6-9 лютого в Польщі відбудуться матчі в Першій групі Евро-Африканської зони Кубку Федерації. Суперницями українок по групі А стануть команди Росії, Польщі, Естонії, Данії, Швеції та Болгарії.

Раніше Світоліна заявила, що готова очолити рейтинг WTA.

Джерело - Чемпіон.