Світоліна проведе у Києві автограф-сесію

Еліна Світоліна у Києві зустрінеться з вболівальниками.

Про це повідомляє iSport.ua.

Світоліна відвідає Київ, де на прес-конференції розповість про свою перемогу в Підсумковому турнірі WTA та підведе підсумки сезону.

У п'ятницю, 9 листопада, в головному холі ТРЦ Гулівер (м.Київ, площа Спортивна, 1а) з 18:30 до 20:00 всі бажаючі зможуть поспілкуватися з Еліною Світоліною та отримати її автограф, або зробити фото на пам'ять.

Нагадаємо, Еліна Світоліна потрапила до ТОП-5 у світі за призовими.

Раніше, Світоліна заявила, що її метою є перемога на турнірі Grand Slam.

Джерело - iSport.ua.