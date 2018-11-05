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Відбулося жеребкування Підсумкового турніру ATP

Вчора 23:15 320 0
Відбулося жеребкування Підсумкового турніру ATP

У Лондоні відбулося жеребкування Підсумкового турніру ATP, на якому виступлять вісім найсильніших тенісистів світу.

Про це повідомляє офіційний сайт ATP. 

У групі Густаво Куертена зіграють серб Новак Джокович, німець Саша Звєрєв, хорват Марін Чиліч та американець Джон Існер.

У групі Ллейтона Хьюїтта опинилися швейцарець Роджер Федерер, південноафриканець Кевін Андерсон, австрієць Домінік Тім та японець Кей Нісікори.

Підсумковий турнір ATP відбуватиметься у Лондоні з 11 до 18 листопада. 

Нагадаємо, Рафаель Надаль знявся з Підсумкового турніру ATP через проблеми зі здоров’ям

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Джерело - ATP.

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