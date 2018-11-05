У Лондоні відбулося жеребкування Підсумкового турніру ATP, на якому виступлять вісім найсильніших тенісистів світу.
Про це повідомляє офіційний сайт ATP.
У групі Густаво Куертена зіграють серб Новак Джокович, німець Саша Звєрєв, хорват Марін Чиліч та американець Джон Існер.
У групі Ллейтона Хьюїтта опинилися швейцарець Роджер Федерер, південноафриканець Кевін Андерсон, австрієць Домінік Тім та японець Кей Нісікори.
Підсумковий турнір ATP відбуватиметься у Лондоні з 11 до 18 листопада.
The singles draw for the #NittoATPFinals is complete! 🙌— ATP World Tour (@ATPWorldTour) 5 листопада 2018 р.
The match up I am most excited to watch is ___ 🆚 ___ #ATP pic.twitter.com/0cjM6K1mwZ
Нагадаємо, Рафаель Надаль знявся з Підсумкового турніру ATP через проблеми зі здоров’ям.
Еліна Світоліна випередила Джоковича та Федерера за призовими у жовтні.
Джерело - ATP.