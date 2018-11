У Лондоні відбулося жеребкування Підсумкового турніру ATP, на якому виступлять вісім найсильніших тенісистів світу.

Про це повідомляє офіційний сайт ATP.

У групі Густаво Куертена зіграють серб Новак Джокович, німець Саша Звєрєв, хорват Марін Чиліч та американець Джон Існер.

У групі Ллейтона Хьюїтта опинилися швейцарець Роджер Федерер, південноафриканець Кевін Андерсон, австрієць Домінік Тім та японець Кей Нісікори.

Підсумковий турнір ATP відбуватиметься у Лондоні з 11 до 18 листопада.

