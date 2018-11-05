Надаль пропустить Підсумковий турнір ATP

Іспанець Рафаель Надаль знявся з підсумкового турніру ATP у Лондоні.
Про це колишній лідер світового рейтингу повідомив у twitter.
"Привіт усім! Пишу вам це, щоб повідомити, що сезон для мене закінчився. Це був складний рік. Біль в черевних м'язах турбував мене. Але оскільки ця проблема заважає мені зіграти в Лондоні, я вирішив уникнути можливих ускладнень. Сподіваюся, в наступному сезоні я буду в повній готовності. Дякую всім за підтримку"- написав Надаль.
Es cierto que lo teníamos detectado desde hace tiempo y de vez en cuando me molestaba. Sin embargo dado que el problema en el músculo abdominal me impide también jugar en Londres, aprovechamos el momento para remover el cuerpo libre y evitar futuros problemas.— Rafa Nadal (@RafaelNadal) 5 ноября 2018 г.
Нагадаємо, восени Надаль пропустив через проблеми зі здоров’ям низку турнірів.
Раніше, Надаль запевнив, що пам’ятає, що у його колекції відсутня перемога на Підсумковому турнірі ATP.
Джерело - twitter Рафаеля Надаля.