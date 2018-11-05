Надаль пропустить Підсумковий турнір ATP

Іспанець Рафаель Надаль знявся з підсумкового турніру ATP у Лондоні.

Про це колишній лідер світового рейтингу повідомив у twitter.

"Привіт усім! Пишу вам це, щоб повідомити, що сезон для мене закінчився. Це був складний рік. Біль в черевних м'язах турбував мене. Але оскільки ця проблема заважає мені зіграти в Лондоні, я вирішив уникнути можливих ускладнень. Сподіваюся, в наступному сезоні я буду в повній готовності. Дякую всім за підтримку"- написав Надаль.