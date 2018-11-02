Козлова впевнено вийшла у півфінал турніру в Канаді

Українська тенісистка Катерина Козлова успішно подолала чвертьфінальну стадію турніру ITF у Торонто.
Якщо прший сет Козлова провила дуже впевнено - 6:2.
То у другому українська тенісистка не втримала впевнену перевагу, ведучи з рахунком 3:0, після чого програла шість з семи наступних геймів.
У вирішальному сеті Козлова повела 4:1, вигравши два гейми на подачі француженки, потім суперниці обмінялися брейками, а на своїй подачі Катерина відіграла у Рекс три брейк-поінти і реалізувала перший же матчбол.
Tevlin Challenger - ITF Womens Circuit
Торонто, Канада
Хард (зал), одиночний розряд
Призовий фонд — $60,000
Катерина Козлова – Шеразад Рекс 6:2, 4:6, 6:2
Нагадаємо, Світоліну нагородив Національний олімпійський комітет України.
Світоліна виграла підсумковий турнір WTA.
Джерело - Чемпіон.