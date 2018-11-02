Козлова впевнено вийшла у півфінал турніру в Канаді

Українська тенісистка Катерина Козлова успішно подолала чвертьфінальну стадію турніру ITF у Торонто.

Якщо прший сет Козлова провила дуже впевнено - 6:2.

То у другому українська тенісистка не втримала впевнену перевагу, ведучи з рахунком 3:0, після чого програла шість з семи наступних геймів.

У вирішальному сеті Козлова повела 4:1, вигравши два гейми на подачі француженки, потім суперниці обмінялися брейками, а на своїй подачі Катерина відіграла у Рекс три брейк-поінти і реалізувала перший же матчбол.

Tevlin Challenger - ITF Womens Circuit

Торонто, Канада

Хард (зал), одиночний розряд

Призовий фонд — $60,000

Катерина Козлова – Шеразад Рекс 6:2, 4:6, 6:2

Нагадаємо, Світоліну нагородив Національний олімпійський комітет України.

Світоліна виграла підсумковий турнір WTA.

Джерело - Чемпіон.