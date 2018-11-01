Світоліну відзначили нагородою Гордість України

Національний олімпійський комітет України ухвалив рішення відзначити тенісистку Еліну Світоліну спеціальною високою нагородою Гордість України.
Про це повідомляє офційний сайт організації.
🎾🏆🇺🇦👍Еліна Світоліна - «Гордість України»!— НОК України (@OlympicUA) 1 листопада 2018 р.
Національний олімпійський комітет України ухвалив рішення відзначити тенісистку Еліну Світоліну спеціальною високою нагородою «Гордість України».
Детальніше на нашому сайті: https://t.co/w9G9sZD3u1 pic.twitter.com/cFcn9L9XzA
Нагадаємо, в жовтні перша ракетка України і четверта ракетку світу перемогла у Підсумковому турнірі жіночої тенісної асоціації.
Джерело - НОК.