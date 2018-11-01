Світоліну відзначили нагородою Гордість України

Національний олімпійський комітет України ухвалив рішення відзначити тенісистку Еліну Світоліну спеціальною високою нагородою Гордість України.

Про це повідомляє офційний сайт організації.

🎾🏆🇺🇦👍Еліна Світоліна - «Гордість України»!



Національний олімпійський комітет України ухвалив рішення відзначити тенісистку Еліну Світоліну спеціальною високою нагородою «Гордість України».



Детальніше на нашому сайті: https://t.co/w9G9sZD3u1 pic.twitter.com/cFcn9L9XzA — НОК України (@OlympicUA) 1 листопада 2018 р.

Нагадаємо, в жовтні перша ракетка України і четверта ракетку світу перемогла у Підсумковому турнірі жіночої тенісної асоціації.

Джерело - НОК.