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В оновленому рейтингу АТР українці не вражають

Сьогодні 11:35 264 0
В оновленому рейтингу АТР українці не вражають

У порівнянні з попереднім тижнем в ТОП-10 рейтингу АТР практично нічого не змінилося. Перші вісім місць займають ті ж тенісисти. Лише Джон Ізнер змістив Григора Димитрова з 9-ї позиції.

В українських тенісистів все як і раніше. Стаховський залишається на 150-му місці, Долгополов - 295-й.

Оновлений рейтинг АТP

Станом на 22 жовтня

1 (1). Рафаель Надаль (Іспанія) – 7660

2 (2). Новак Джокович (Сербія) - 7445

3 (3). Роджер Федерер (Швейцарія) – 6260

4 (4). Хуан-Мартін дель Потро (Аргентина) – 5760

5 (5). Александер Звєрєв (Німеччина) - 5025

6 (6). Марін Чилич (Хорватія) – 4185

7 (7). Домінік Тім (Австрія) – 3825

8 (8). Кевін Андерсон (ПАР) – 3730

9 (10). Джон Ізнер (США) - 3380

10 (9). Грігор Дімітров (Болгарія) – 3335

...

150 (150). Сергій Стаховський (Україна) – 380

295 (297).Олександр Долгополов (Україна) – 165

513 (511). Владислав Манафов (Україна) - 66

Раніше повідомлялося, що Стаховський вшанував пам'ять Степана Бандери.

Джерело - Чемпіон.

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