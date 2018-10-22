В оновленому рейтингу АТР українці не вражають

У порівнянні з попереднім тижнем в ТОП-10 рейтингу АТР практично нічого не змінилося. Перші вісім місць займають ті ж тенісисти. Лише Джон Ізнер змістив Григора Димитрова з 9-ї позиції.
В українських тенісистів все як і раніше. Стаховський залишається на 150-му місці, Долгополов - 295-й.
Оновлений рейтинг АТP
Станом на 22 жовтня
1 (1). Рафаель Надаль (Іспанія) – 7660
2 (2). Новак Джокович (Сербія) - 7445
3 (3). Роджер Федерер (Швейцарія) – 6260
4 (4). Хуан-Мартін дель Потро (Аргентина) – 5760
5 (5). Александер Звєрєв (Німеччина) - 5025
6 (6). Марін Чилич (Хорватія) – 4185
7 (7). Домінік Тім (Австрія) – 3825
8 (8). Кевін Андерсон (ПАР) – 3730
9 (10). Джон Ізнер (США) - 3380
10 (9). Грігор Дімітров (Болгарія) – 3335
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150 (150). Сергій Стаховський (Україна) – 380
295 (297).Олександр Долгополов (Україна) – 165
513 (511). Владислав Манафов (Україна) - 66
Раніше повідомлялося, що Стаховський вшанував пам'ять Степана Бандери.
Джерело - Чемпіон.