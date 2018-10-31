Стаховський вилетів з парного турніру в Німеччині

У першому раунді турніру в Еккенталі українець Сергій Стаховський у парі з італійцем Сімоне Болеллі програв індійсько-хорватьскому тандему Пурав Раджа/Антоніо Санчич.

Рахунок за сетами — 7:6 (4), 6:7 (6), 0:10.

Два сети суперники відіграли без брейків. На тайбрейку в другій партії Стаховський і Болеллі вели 6-4, але перевагу не втримали. Українець та італієць програли чотири очки поспіль, а потім ще десять розіграшів на вирішальному тайбрейку.

У стартовому колі одиночної сітки суперником Сергія Стаховського став Роберто Маркор з Італії.

Challenger Eckental — ATP Challenger Tour

Еккенталь, Німеччина

Призовий фонд — € 43, 000

Сергій Стаховський/Сімоне Болеллі — Пурав Раджа/Антоніо Санчич 7:6 (4), 6:7 (6), 0:10

Нагадаємо, Козлова впевнено здолала суперницю на старті турніру в Канаді.

Разом з нею до наступного раунду пройшла й інша українка Дарина Лопатецька.

Джерело - Чемпіон.