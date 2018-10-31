Стаховський пройшов у наступне коло турніру в Німеччині

У першому раунді турніру в Еккенталі українець Сергій Стаховський переміг італійця Роберто Маркора.

Поєдинок тривав 1 годину 15 хвилин. Для перемоги Стаховському вистачило по одному брейку в кожному сеті, а на своїй подачі українець захистив усі гейми.

У другому колі Челленджера в Еккенталі з призовим фондом 43 тис. доларів Сергій Стаховський зіграє з Антуаном Хоаном із Франції, який посідає 178 місце в світовому рейтингу.

Challenger Eckental — ATP Challenger Tour

Еккенталь, Німеччина

Призовий фонд — € 43, 000

Сергій Стаховський - Роберто Маркор 6:4, 6:4

Нагадаємо, Стаховський вилетів з парного турніру в Німеччині.

Також, у оновленому рейтингу АТР українці не вражають.

Джерело - Чемпіон.