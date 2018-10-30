Лопатецька вийшла у друге коло на турнірі в Канаді

У першому раунді турніру ITF в Торонто Дар'я Лопатецка зустрічалася з румункою Олександрою Дамаскін.

Українка здобула непросту перемогу в трьох сетах.

Матч тривав 2 години і 22 хвилини.

Торонто, ITF

1-й раунд

Призовий фонд $60,000

Олександра Дамаскін (Румунія) - Дар'я Лопатецка (Україна) - 6:2, 5:7, 3:6

Наступною суперницею Лопатецкої буде п'ята сіяна турніру Наомі Броуді.

Нагадаємо, Світоліна здобула перемогу на цьогорічному Підсумковому турнірі WTA.

Також Еліна розповіла про свою нову мету.

Джерело - Чемпіон.