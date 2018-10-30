Лопатецька вийшла у друге коло на турнірі в Канаді

У першому раунді турніру ITF в Торонто Дар'я Лопатецка зустрічалася з румункою Олександрою Дамаскін.
Українка здобула непросту перемогу в трьох сетах.
Матч тривав 2 години і 22 хвилини.
Торонто, ITF
1-й раунд
Призовий фонд $60,000
Олександра Дамаскін (Румунія) - Дар'я Лопатецка (Україна) - 6:2, 5:7, 3:6
Наступною суперницею Лопатецкої буде п'ята сіяна турніру Наомі Броуді.
Нагадаємо, Світоліна здобула перемогу на цьогорічному Підсумковому турнірі WTA.
Також Еліна розповіла про свою нову мету.
Джерело - Чемпіон.