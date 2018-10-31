Козлова не віддала жодного гейму суперниці й вийшла до наступного кола

Катерина козлова розпочала свій виступ на турнірі в Канаді з призовим фондом 60 тисяч доларів.

У першому колі турніру українка, посіяна під першим номером, за 55 хвилин обіграла американську тенісистку Надю Гілхріст. Суперниця українки потрапила в основну сітку завдяки кваліфікації — 6:0, 6:0.

Перемога стала для Козлової третьою за час її виступів на професійному рівні, коли вона не програла жодного гейму своїй суперниці.

Далі уродженка Катерина зіграє з представницею Румунії Олександрою Каданцу.

Нагадаємо, інша українка Дарина Лопатецька пробилася до наступного кола на цьому ж турнірі.

А чемпіонка Підсумкового турніру WTA може завершити кар'єру.

Джерело - Чемпіон.