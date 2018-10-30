Чемпіонка Підсумкового турніру WTA може завершити кар'єру через травму

Відома польська тенісистка Агнешка Радванська завершити кар'єру через серйозні проблеми з лівою стопою.

Про це заявила сама спортсменка.

"Зараз я не тренуюся, а тільки лікуюся. Все йде дуже важко. Ніякого прогресу немає - навпаки, стає тільки гірше і хірургічне втручання не допоможе.

Простіше кажучи, ліва стопа настільки вбита бігом і постійними зупинками, що вона більше не працює. Все опухає, іноді я вночі прокидаюся від судом. Уколи теж не допомагають. Це дратує, тому що я пробую все можливе, у мене найкращі лікарі, але організм просто відмовляє.

Є сумніви, що я зможу повернутися на колишній рівень. Мені потрібно все проаналізувати, тому що це непросте рішення",- сказала Радванська.