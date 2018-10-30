Чемпіонка Підсумкового турніру WTA може завершити кар'єру через травму

Відома польська тенісистка Агнешка Радванська завершити кар'єру через серйозні проблеми з лівою стопою.
Про це заявила сама спортсменка.
"Зараз я не тренуюся, а тільки лікуюся. Все йде дуже важко. Ніякого прогресу немає - навпаки, стає тільки гірше і хірургічне втручання не допоможе.
Простіше кажучи, ліва стопа настільки вбита бігом і постійними зупинками, що вона більше не працює. Все опухає, іноді я вночі прокидаюся від судом. Уколи теж не допомагають. Це дратує, тому що я пробую все можливе, у мене найкращі лікарі, але організм просто відмовляє.
Є сумніви, що я зможу повернутися на колишній рівень. Мені потрібно все проаналізувати, тому що це непросте рішення",- сказала Радванська.
Агнешка вигравала Підсумковий турнір в Сінгапурі в 2015 році. Це набільше досягнення тенісистки в кар'єрі.
Нагадаємо, Світоліна здобула перемогу на цьогорічному Підсумковому турнірі WTA.
Також Еліна розповіла про свою нову мету.
Джерело - sport.ua.