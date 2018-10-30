Калініна пройшла у друге коло турніру в Китаї

Українська тенісистка Ангеліна Калініна стартувала з перемоги на турнірі в Китаї.

У матчі першого кола змагань з призовим фондом $ 60,000, українська тенісистка, посіяна під першим номером, за дві години обіграла Лі Ясюань з Тайваню: 4:6, 6:3, 6:3.

За вихід до чвертьфіналу Ангеліна боротиметься з кореянкою Хан На Ре.

Нагадаємо, сестри Кіченок стартували з перемоги на малому парному Підсумковому турнірі WTA.

Натомість менежер Світоліної розповів про перемогу спортсменки у Сінгапурі.

Джерело - Чемпіон.