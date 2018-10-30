Сестри Кіченок стартували з перемоги на малому Підсумковому турнірі WTA

Сестри Кіченок стартували на малому підсумковому турнірі у парному розряді. У першому матчі українки протистояли китайській парі Цзян Сіньюй/Ян Чжаосюаня.

Поєдинок тривав понад дві години. У першій партії Людмила і Надія змогли перевести гру на тайбрейк, поступаючись протягом сету 3:5. Українки також відіграли два сетболи перш ніж самі скористалися четвертим шансом завершити партію на свою користь.

Під час вирішального тайбрейку українські тенісистки програвали 4:7, але далі взяли п'ять з наступних шести розіграшів (9-8). Суперниці відіграли матчбол, але на другому розіграші сестри виконали черговий міні-брейк. Заробивши матчбол вже на своїй подачі, наші тенісистки виграли очко і оформили перемогу.

У другому раунді групового етапу українки зіграють проти японського дуету Макото Ніномія / Мію Като.

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Група Бугенвіллея. Перший раунд

Людмила Кіченок/Надія Кіченок — Цзян Сіньюй/Ян Чжаосюаня 7:6 (11), 3:6, 11:9

Нагадаємо, результати жеребкування можете переглянути на нашому сайті.

Тим часом Даяна Ястремська відривється на відпочинку.

Джерело - Чемпіон.