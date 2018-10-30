Менеджер Світоліної: Нічого не віщувало такої великої перемоги

Еліна Світоліна у неділю виграла Підсумковий турнір WTA, проявивши характер у фінальному матчі проти Слоан Стівенс. Її агент Стефан Гуров вважає саме вольові якості найсильнішою стороною української тенісистки.

Про це він розповів у інтерв'ю телеканалу Прямий.

"Нічого не віщувало такої великої перемоги. Останні місяці для Еліни були непереконливими, були певні складнощі. Але цього тижня все склалося правильно. Вона придбала дух Еліни, її характер. Взагалі марка Світоліної — це сильні вольові якості, можливість знайти ключі в найскладніший момент", - сказав Гуров.

Нагадаємо, Світоліна здобула перемогу на Підсумковому турнірі WTA.

Також Еліна розповіла про свою нову мету.

Джерело - Прямий.