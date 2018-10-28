Світоліна: Думаю, мені більше не потрібно нікому нічого доводити

Перемогу на Підсумковому турнірі WTA Еліна Світоліна здобула завяки психолоічній силі.

Про це сказала перша ракетка України.

"Думаю, мені більше не потрібно нікому нічого доводити. Це досягнення говорить сама за себе і додасть мені впевненості. Сьогодні третій сет показав, що я реально сильна психологічно. Це і стало ключем до перемоги.

Я чітко розуміла, що повинна робити на корті. Я працювала над цим дуже, дуже багато", - сказала Світоліна.

Нагадаємо, Порошенко привітав Світоліну з перемогою на Підсумковому турнірі.