Сестри Кіченок зіграють на турнірі в Китаї

Українські тенісистки Людмила та Надія Кіченок виступлять на турнірі у Чжухаї.
Там відбулося жеребкування парного турніру. Шість пар розділили на дві групи. Переможниці кожної з груп зіграють у фінальному матчі.
Hengqin Life WTA Elite Trophy Zhuhai
Чжухай, Китай
Хард, парний розряд
Призовий фонд — $ 2,349,363
Лілія
Міхаела Бузернеску/Алісія Росольска
Лідія Морозова/Суко Аояма
Сюнь Фан'їн/Тан Цянхуей
Бугенвіллея
Макото Ніномія/Мію Като
Людмила Кіченок/Надія Кіченок
Цзян Синьюй/Ян Чжаосюаня
Свій перший матч в Чжухаї українки проведуть 30 жовтня проти Цзян Синьюй і Ян Чжаосюаня.
Нагадаємо, Світоліна здобула перемогу на Підсумковому турнірі WTA.
З перемогою її привітав Президент України
Джерело - Чемпіон.