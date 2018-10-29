Сестри Кіченок зіграють на турнірі в Китаї

Українські тенісистки Людмила та Надія Кіченок виступлять на турнірі у Чжухаї.

Там відбулося жеребкування парного турніру. Шість пар розділили на дві групи. Переможниці кожної з груп зіграють у фінальному матчі.

Hengqin Life WTA Elite Trophy Zhuhai

Чжухай, Китай

Хард, парний розряд

Призовий фонд — $ 2,349,363

Лілія

Міхаела Бузернеску/Алісія Росольска

Лідія Морозова/Суко Аояма

Сюнь Фан'їн/Тан Цянхуей

Бугенвіллея

Макото Ніномія/Мію Като

Людмила Кіченок/Надія Кіченок

Цзян Синьюй/Ян Чжаосюаня

Свій перший матч в Чжухаї українки проведуть 30 жовтня проти Цзян Синьюй і Ян Чжаосюаня.

Нагадаємо, Світоліна здобула перемогу на Підсумковому турнірі WTA.

З перемогою її привітав Президент України

Джерело - Чемпіон.