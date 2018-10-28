Порошенко привітав Світоліну з історичною перемогою в Підсумковому турнірі

Президент України Петро Порошенко одним з перших привітав українську тенісистку Еліну Світоліну з перемогою на Підсумковому турнірі WTA, який проходив у Сінгапурі.

Про це він написав у своєму Twitter.

"Неймовірна історична перемога нашої Еліни Світоліної. Еліна стала першою українкою, яка здобула перемогу в Підсумковому турнірі WTA у Сінгапурі. Дякую за таку видовищну гру та щиро вітаю з перемогою! Вперед до нових вершин, Еліно! Україна з тобою!", – написав президент України.

Неймовірна історична перемога нашої @ElinaSvitolina !



Еліна стала першою українкою, яка здобула перемогу у підсумковому турнірі WTA у Сингапурі.



Дякую за таку видовищну гру та щиро вітаю з перемогою! Вперед до нових вершин, Еліно! Україна з тобою! pic.twitter.com/re9CS9rWXl — Петро Порошенко (@poroshenko) 28 жовтня 2018 р.

Джерело - twitter/poroshenko.