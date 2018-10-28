Порошенко привітав Світоліну з історичною перемогою в Підсумковому турнірі

Президент України Петро Порошенко одним з перших привітав українську тенісистку Еліну Світоліну з перемогою на Підсумковому турнірі WTA, який проходив у Сінгапурі.
Про це він написав у своєму Twitter.
"Неймовірна історична перемога нашої Еліни Світоліної. Еліна стала першою українкою, яка здобула перемогу в Підсумковому турнірі WTA у Сінгапурі. Дякую за таку видовищну гру та щиро вітаю з перемогою! Вперед до нових вершин, Еліно! Україна з тобою!", – написав президент України.
Неймовірна історична перемога нашої @ElinaSvitolina !— Петро Порошенко (@poroshenko) 28 жовтня 2018 р.
Еліна стала першою українкою, яка здобула перемогу у підсумковому турнірі WTA у Сингапурі.
Дякую за таку видовищну гру та щиро вітаю з перемогою! Вперед до нових вершин, Еліно! Україна з тобою! pic.twitter.com/re9CS9rWXl
Джерело - twitter/poroshenko.