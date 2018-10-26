Осака — Бертенс: анонс і прогноз гри підсумкового турніру WTA

У Червоній групі на підсумковому турнірі відбудуться останні матчі, в яких визначаться імена півфіналісток.
Розпочнеться ігровий день поєдинком між японкою Наомі Осакою та нідерландкою Кікі Бертенс.
Якщо представниця Нідерландів уже здобула перемогу над Анджелік Кербер, то в Осаки ще жодної перемоги на звітному турнірі. Та й безвиграшна серія, яка почалася ще в Пекіні, вже досягнула позначки в три матчі.
Щодо очних протистоянь, то спортсменки зустрічалися лише одного разу — 2016 року. Тоді на турнірі в Акапулько на стадії 1/16 фіналу Осака була сильнішою за свою суперницю — 6:4, 6:2.
Зважаючи на неприємну серію без перемог у японки, Бертенс може встановити рівновагу в очних протистояннях. Хоча букмекери розцінюють її шанси на звитягу з коефіцієнтом 2.0, коли на Осаку дають 1.72.
Нагадаємо, днем раніше визначилися перші півфіналістки турніру.
Світоліна переграла Возняцкі й пробилася вперше у кар'єрі до наступного етапу.
А Плішкова посіла другу сходинку і також пробилася до півфіналу.
Джерело - Чемпіон.