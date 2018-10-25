Плішкова стала півфіналісткою підсумкового турніру WTA

Восьма ракетка світу чешка Каролін Плішкова обіграла свою співвітчизницю Петру Квітову в третьому турі групового етапу Підсумкового турніру WTA в Сінгапурі.

Плішкова перемогла з рахунком 6:3, 6:4.

Матч тривав 1 годину 24 хвилини. За цей час Плішкова зробила один ейс, п'ять брейків і припустилася однієї подвійної помилки. В активі Квітової чотири подачі навиліт, три з восьми реалізованих брейк-пойнтів і сім помилок при подачі м'яча в гру.

Таким чином Пілшкова пробилася у півфінал. Нагадаємо, скоро стартує матч між Еліною Світоліною та Кароліною Возняцкі.

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Джерело - Чемпіон.