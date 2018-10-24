Кербер у напруженому протистоянні здолала Осаку на Підсумковому турнірі

Анжелік Кербер у напруженій грі здолала Наомі Осаку в рамках Підсумкового турніру WTA.
Гра тривала 2 години 32 хвилини.
У першому сеті німкеня виграла з рахунком 6:4. Другий сет у тяжкій боротьбі вирвала японка, 7:5. Третій сет також видався не найлегшим, 6:4 на користь Кербер.
BNP Paribas WTA Finals Singapore presented by SC Global
Сінгапур, Сінгапур
Одиночний розряд, хард (зал)
Призовий фонд — $ 7,000,000
Червона група
Анжелік Кербер - Наомі Осака 6:4, 5:7, 6:4
У другому поєдинку Червоної групи будуть зустрічатися голландка Кікі Бертенс і американка Слоун Стівенс.
Якщо Бертенс здолає американку, то голландська тенісистка вийде зі своєї групи з першого місця, а Стівенс і Кербер в останньому матчі розіграють другу путівку в півфінал.
Нагадаємо, Світоліна дізналася умови виходу до півфіналу Підсумкового турніру.
Джерело - Чемпіон.