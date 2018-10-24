Кербер проти Осаки, Стівенс проти Бертес. Матчі Червоної групи Підсумкового турніру WTA

24 жовтня, матчами в Червоній групі продовжиться Підсумковий турнір WTA.

У першому поєдинку дня Наомі Осака поміряється силами із Анжелік Кербер.

Раніше тенісистки зустрічалися між собою 4 рази. І тричі була сильнішою німкеня. Проте останню гру на US Open виграла Осака.

Букмекери віддають перевагу японці. Перемога Осаки оцінюється коефіцієнтом - 1,8, а на звитягу Кербер можна поставити за коефіцієнт - 2,1.

В іншому матчі групи Слоун Стівенс зіграє з Кікі Бертенс.

До цього тенсистки зустрічали тільки одного разу на турнірі в Римі. Тоді була сильнішою американка.

Стівенс, на думку букмекерів є фаворитом двобою. Коефіцієнт на перемогу Слоун - 1,68. Звитяга нідерландки оцінюється коефіцієнтом - 2,25.

BNP PARIBAS WTA Finals Singapore

Червона група

24 жовтня

Анжелік Кербер - Наомі Осака 14:30

Слоан Стівенс - Кікі Бертенс 16:00

Нагадаємо, Еліна Світоліна в трьох сетах здолала Кароліну Плішкову в другому матчі Підсумкового турніру WTA.

Наразі українка одноосібно очолює Білу групу, маючи в своєму активі дві перемоги після двох матчів.

Раніше в стартовому поєдинку Світоліна впевнено перемогла іншу представницю Чехії Петру Квітову.

Джерело - Чемпіон.