Світоліна: Проти Плішкової був непередбачуваний матч

Еліна Світоліна поділилася враженнями від перемоги над Кароліною Плішковою на Підсумковому турнірі WTA.
Про це повідомляє офіційний сайт WTA.
"Це був непередбачуваний матч, я намагалася залишатися сфокусованою та грати очко за очком. Це був важкий сезон для мене, але моя гра зараз - це дуже хороший рівень. Ключовим в сьогоднішньому матчі було боротися до кінця і не давати їй вигравати прості очки", - сказала Світоліна.
Нагадаємо, Еліна Світоліна перемогла Кароліну Плішкову в трьох сетах.
Стали відомі умови, за яких Світоліна потрапить до півфіналу Підсумкового турніру.
Джерело - WTA.