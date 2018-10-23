Світоліна: Проти Плішкової був непередбачуваний матч

Еліна Світоліна поділилася враженнями від перемоги над Кароліною Плішковою на Підсумковому турнірі WTA.

Про це повідомляє офіційний сайт WTA.

"Це був непередбачуваний матч, я намагалася залишатися сфокусованою та грати очко за очком. Це був важкий сезон для мене, але моя гра зараз - це дуже хороший рівень. Ключовим в сьогоднішньому матчі було боротися до кінця і не давати їй вигравати прості очки", - сказала Світоліна.