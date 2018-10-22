Козлова лідер турніру у Канаді

Катерина Козлова виступить на турнірі ITF в Канаді з призовим фондом $ 60,000. Наша співвітчизниця отримала перший номер посіву.

Загалом українка посідає 106-у позицію у світовому рейтингу.

У першому колі Катерина зустрінеться з представницею Франції Шеразад Рекс, яка перебуває на 279-у місці.

Відзначимо, востаннє Козлова виходила на корт на турнірі ITF ще в серпні, коли грала на стотисячнику в канадському Ванкувері. Тоді українка дійшла до другого кола.

Також у фіналі кваліфікації зіграє 15-річна Дарина Лопатецька.

Нагадаємо, Ястремська вчергове оновила особистий рекорд у рейтингу WTA.

Натомість у рейтингу ATP українці поки не вражають.

Джерело - Чемпіон.