Козлова лідер турніру у Канаді

Катерина Козлова виступить на турнірі ITF в Канаді з призовим фондом $ 60,000. Наша співвітчизниця отримала перший номер посіву.
Загалом українка посідає 106-у позицію у світовому рейтингу.
У першому колі Катерина зустрінеться з представницею Франції Шеразад Рекс, яка перебуває на 279-у місці.
Відзначимо, востаннє Козлова виходила на корт на турнірі ITF ще в серпні, коли грала на стотисячнику в канадському Ванкувері. Тоді українка дійшла до другого кола.
Також у фіналі кваліфікації зіграє 15-річна Дарина Лопатецька.
Нагадаємо, Ястремська вчергове оновила особистий рекорд у рейтингу WTA.
Натомість у рейтингу ATP українці поки не вражають.
Джерело - Чемпіон.